Wängi: Mann wird bei Unfall mittelschwer verletzt

Bei der Kollision zwischen zwei Autos wurde am Freitagabend in Wängi ein Mann mittelschwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

In Wängi ist ein Fahrer eines Oldtimers bei einer Kollision mittelschwer verletzt worden. Ein 58-jähriger VW-Fahrer war am Freitag gegen 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Wängi unterwegs und wollte nach links in die Anetswilerstrasse einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei das entgegenkommende Oldtimer-Cabrio eines 59-Jährigen.