Für Abo- oder Carsharing - VW kauft Europcar für 2,5 Milliarden Euro zurück

Zurück bei VW

Europcar war bereits in den 90er-Jahren Teil des VW-Konzerns. 2006 verkauften die Niedersachsen den Autoverleiher aber mit der Begründung, sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu wollen, wie die «Handelszeitung» schreibt. Nun folgte also das Umdenken bei VW. Wegen den Einschränkungen im Reisesektor durch die Corona-Pandemie kam Europcar massiv in Bedrängnis, musste Ende des Jahres umgebaut werden und kam in den Mehrheitsbesitz von Hedgefonds.