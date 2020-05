Urteil im VW-Dieselskandal

«Die Höhe der Zahlungen hängt vom Einzelfall ab»

Käufer manipulierter Dieselautos haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Das hat der deutsche Bundesgerichtshof entschieden.

Insgesamt gibt es in Deutschland laut VW noch 60’000 Klagen, in denen Dieselhalter Schadensersatz von VW verlangen.

Die Rechtsauffassung des BGH hat Auswirkungen auf die noch anhängigen Klageverfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten in Deutschland.

Für Zehntausende Diesel-Fahrer ist der Weg für Schadenersatz von Volkswagen frei. In seinem ersten Urteil zum VW-Abgasskandal stellte der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Auf den Kaufpreis müssen sie sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. (Az. VI ZR 252/19)