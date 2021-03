Falsche Steuerabzüge

Volkswagen hat sich selbst angezeigt

Volkswagen hat eine Flotte an Fahrzeugen, die an Prominente und Medienvertreter ausgeliehen werden. Im vergangenen Dezember hat der Konzern die Kosten für den sogenannten Pressefahrzeug-Pool den Steuerbehörden nachträglich «für einen mehrjährigen Zeitraum» angegeben. In der Folge zahlt das Unternehmen Steuern in der Höhe von einem einstelligen Millionenbetrag nach. Zum Fahrzeug-Pool gehören mehr als 500 Wagen, darunter Luxusautos von Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini und Bugatti.