Automatisiertes Fahren mit Moia - VW startet 2025 mit Robo-Fahrdienst

In letzter Zeit haben einige grosse Hersteller sich wieder von der Idee des fahrerlosen Fahrens distanziert, nachdem noch vor wenigen Jahren die so genannten Robo-Shuttles allerorts gepusht wurden. Nun will VW einen konkreten Schritt unternehmen: Die Wolfsburger sollen 2025 mit einem autonomen Fahrdienst in Hamburg starten. Anschliessend soll das Konzept, bei dem der Elektro-Van ID. Buzz zum Einsatz kommt, international ausgeweitet werden. Geplant ist kein Robo-Taxi-, sondern ein Ridepooling-Service nach der Art, wie ihn die Konzerntochter Moia anbietet – bislang aber noch mit menschlichen Fahrern und Fahrerinnen.