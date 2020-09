Lausanner Hotelfachschule : Waadtländer Studenten feiern letzte Party vor Lockdown

Am Donnerstag werden im Kanton Waadt die Corona-Massnahmen verschärft. Bevor es soweit ist, wollen die Studenten der Hotelfachschule Lausanne eine letzte grosse Fete schmeissen.

Am Dienstag informierten die Waadtländer Behörden zu den verschärften Massnahmen.

So künden die Studenten die Party auf Instagram an.

Der Kanton Waadt verschärft wegen steigender Infektionszahlen die Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Nachtclubs müssen schliessen, private Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind verboten. An geschlossenen öffentlichen Orten gilt Maskenpflicht. Diese Massnahmen treten am Donnerstag um 15.00 Uhr in Kraft.