Tiktok: Waadtländerin (20) kritisiert  Schweizer Nahel-Krawalle – und landet Videohit

Nach dem Tod eines jungen Migranten in Frankreich kam es Anfang Juli auch in Lausanne zu Krawallen. Die Tiktokerin Honoraa hat dafür kein Verständnis.

«Krawall» im Wallis: In diesem Video witzelte die 20-jährige Honoraa (rechts) über die Krawalle in der Schweiz. Tiktok/honoraa__

Darum gehts: Eine 20-Jährige veröffentlichte auf Tiktok ein humorvolles Video.

Dabei macht sie sich über die Nahel-Krawalle in der Schweiz lustig.

Die Unruhen seien unnötig, weil der Vorfall um den von der französischen Polizei erschossenen Jugendlichen Schweizerinnen und Schweizer nicht betrifft.

Das Video hat mittlerweile über 650’000 Aufrufe. Dass es so viel Aufmerksamkeit erlangt, hätte Honoraa (20) nicht erwartet. Ihr Humor begeistert die Userinnen und User auf Tiktok. «Ihr seid wunderbar. Mein erstes Lachen an diesem Tag», kommentierte jemand. Das Video drehte sie in Monthey VS. Unter anderem ist zu sehen, wie sie den Manor «stürmt».



Die gebürtige Französin macht sich über die Ausschreitungen in Lausanne lustig, die von den Protesten in Frankreich angeregt wurden. Gegenüber 20 Minuten sagte sie: «Ich denke, dass die Unruhen in der Schweiz unnötig sind und uns nicht betreffen, trotz allem, was in Frankreich passiert und empörend ist.»

«Es hat nichts mit Nahel zu tun»

Sie versteht die Wut und Trauer der Demonstranten in Frankreich. In einem Video verurteilt sie aber Gewalt. «Es ist schrecklich, was passiert ist, aber Leute, seht euch an, wie ihr handelt (…) Das ist nicht die Art und Weise, wie man sich verhalten sollte. Ihr macht Sachen und Autos kaputt, das hat nichts mit Nahel zu tun.» Die Leute würden sich so selbst in Schwierigkeiten bringen.

Was ist passiert?

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei wurde der 17-jährige Nahel am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre tödlich an der Brust verletzt. Der Tod löste in vielen Städten Frankreichs tagelang anhaltende Unruhen aus. Einige Tage später kam es in Lausanne ebenfalls zu Krawallen. Dabei griffen Jugendliche Geschäfte an, schlugen Fenster ein und brachen Türen auf.