Basel: «Wache nachts mit Schmerzen auf» – Männer fangen beim Coiffeur Pilz ein

«Pilzinfektionen an der Kopfhaut sind besonders hartnäckig»

Gemäss Marianne Meli, Dermatologin und Leiterin der Zürcher Dermanence Klinik, macht sich die Pilzerkrankung Trichophyton tonsurans klassischerweise durch kreisförmige gerötete Hautstellen, die im Randbereich schuppig sind, bemerkbar. In den meisten Fällen jucke die Stelle. Pilzinfektionen an der Kopfhaut und im Bartbereich seien besonders hartnäckig. «Dort kann der Pilz entlang der Haare in die Tiefe wachsen und auch in das Haar eindringen. Das kann zu schmerzhaften und eitrigen Infektionen führen.» In manchen Fällen werde gar die Haarwurzel zerstört, was zu einer Narbenbildung und somit zur dauerhaft kahlen Stelle führen kann.