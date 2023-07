Wachmacher Kaffee – kommt der Kick gar nicht vom Koffein?

Forschende aus Portugal bringen nun etwas Licht ins Dunkel. Ihnen zufolge liegt es nicht allein am Koffein.

Forschende aus Portugal rütteln nun an der gängigen Einschätzung.

Liegts wirklich am Koffein, dass Kaffee wachmacht?

Kaffee gilt als zuverlässiger Wachmacher. Manche Menschen sind regelrecht überzeugt davon, nur dank des Koffeinkicks in der Früh überhaupt in die Gänge zu kommen. Doch Forschende aus Portugal wecken Zweifel daran. Ihrer Studie zufolge liegt es nicht nur am Koffein, dass wir durch Kaffeetrinken wacher werden.