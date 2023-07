Wachsen bei uns im Jahr 2050 Sesam, Mandeln und Okras?

1 / 21 Bananen sind zwar nicht selten, gelten aber als exotisch: Schliesslich wachsen sie nicht hierzulande. Zumindest nicht im grossen Stil. Unsplash Im thurgauischen Istighofen ist es Daniel Burri nun gelungen, in seinem Garten Bananen zu züchten. 20min/Samira Bänziger Seine vor acht Jahren gesetzten Pflanzen tragen erstmals Früchte. Es ist nicht der einzige Erfolg dieser Art. 20min/Samira Bänziger

Darum gehts Im Thurgau wachsen neuerdings Bananen.

Es sind nicht die einzigen exotischen Pflanzen, die mittlerweile auch in der Schweiz gedeihen.

Und es werden sich noch weitere dazugesellen – sowohl in der Landwirtschaft als auch bei Hobbygärtnerinnen und -gärtnern.

Welches Obst und Gemüse künftig Schweizer werden, ist noch offen.

Denn nicht nur Sonne und Trockenheit spielen eine Rolle.

Bananen aus Istighofen? Die könnte es in diesem Jahr erstmals geben. Denn die vor acht Jahren im Garten gesetzten Bananenpflanzen von Daniel Burri tragen erstmals Blüten. Und aus diesen bilden sich die Früchte. Noch ist der Anblick von Bananenbäumen in der Schweiz selten. Und das wird es auch noch eine Weile bleiben. Andere Exoten sind dagegen hierzulande gar nicht mehr so exotisch. Wieder andere könnten über kurz oder lang hier heimisch werden. Ein Überblick.

Die Ex-Exoten

Rüebli, Zwiebel und Tomaten sind die Klassiker in der Schweizer Landwirtschaft. Sie würden auch in Zukunft, trotz veränderter Klimabedingungen, hier wachsen, so Markus Waber, stellvertretender Direktor vom Verband Schweizer Gemüseproduzenten. Vorausgesetzt, es ist genug Wasser vorhanden. Die Bewässerungstechniken, um mit mehr Sonne und weniger Niederschlag umgehen zu können, seien da.

Der Anbau anderer Pflanzen ist dagegen nur dank der veränderten Klimaverhältnisse möglich: etwa der von Wassermelonen und Süsskartoffeln. Erstere stammen ursprünglich aus der afrikanischen Savanne, Letztere aus Süd- und Mittelamerika. Beide brauchen die Wärme, um zu gedeihen. Und beide wachsen seit einigen Jahren im Seeland und auch schon in den Beeten von Hobbygärtnern (siehe Box). Quinoa «grown in Switzerland» gibt es ebenfalls schon einige Jahre, etwa vom Aarhof Bellach im Kanton Solothurn. Zu den Ex-Exoten zählen auch Edamame. Dabei handelt es sich um junge Sojabohnen, die ursprünglich aus Japan stammen, die ebenfalls schon einige Zeit in der Schweiz kultiviert werden.

Die potenziellen Neuen

In Zukunft könnte das Angebot «produced in Switzerland» noch weiter wachsen. Laut Malve Heinz, Doktorandin bei Agrosope und der Universität Bern, könnten bis zum Jahr 2050 in manchen Regionen der Schweiz auch Mandeln, Aprikosen, Cranberrys, Pekannüsse und sogar Sesam und Okras angebaut werden. Letztere wüchsen bisher fast nur in Afrika, Südostasien und Lateinamerika, so Heinz im vergangenen Jahr zu NZZ.ch (Bezahlartikel). Entsprechend den Klimaprognosen für die Schweiz dürften sie sich künftig auch hier wohlfühlen.

Genaue Entwicklung offen

Wie sich der Anbau in Zukunft konkret entwickeln wird, lässt sich nicht vorhersagen. Es handelt sich vielmehr um Prognosen. Denn «während einige Aspekte von veränderten klimatischen Bedingungen Vorteile für verschiedene Kulturen bieten können – weniger Pilzbefall durch trockenere Bedingungen –, können die gleichen oder andere Aspekte negative Auswirkungen haben», so Françoise Tschanz vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW. So könnten etwa vermehrt Frühlingsfröste auftreten oder Schadinsekten sich häufiger vermehren. «Es kommt sehr auf die Kultur, die Produktionsmethoden und auf die Anbauregion an.»

Veränderte Nachfrage in Gartencentern Obst- und Gemüseproduzenten müssen ihr Angebot nach dem Klima, wirtschaftlichen Faktoren, lokalen Anbaubedingungen und der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten ausrichten. Anders Hobbygärtner: Sie bauen an, worauf sie Lust haben. In den letzten Jahren hat sich das Interesse verändert, wie Tanja Reuteler vom Hauenstein Stadt-Gartencenter Zürich beobachtet: «Neben Klassikern werden zum Beispiel auch immer öfter Melonen-, Kiwi- und Passionsfrucht-Pflanzen sowie Andenbeeren gekauft.» Auch bei den Bananen- und Feigenbäumen sei die Nachfrage gestiegen. Auf der Einkaufsliste ständen neuerdings auch Erdnüsse, die ursprünglich aus Südamerika stammten und trockene, sandige Böden bräuchten.

Jetzt bist du gefragt! Zeig uns, was für exotische Pflanzen in deinem Garten oder auf deinem Balkon wachsen. Lade hier deine Bilder hoch. Die anderen Bilder der Leserinnen und Leser findest du hier.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!