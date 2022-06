Ukraine-Krieg: Wachsende Flüchtlingsströme drohen Schweiz ins Asylchaos zu stürzen

Derzeit sind in der Schweiz rund 56’000 Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. Knapp 40’000 leben bei Gastfamilien.

Derzeit sind in der Schweiz rund 56’000 Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. Knapp 40’000 leben bei Gastfamilien. Private wurden angewiesen, die Unterbringung für mindestens drei Monate sicherzustellen. Nun zeigt sich: Es wird wohl länger dauern. Experten und Expertinnen rechnen weiterhin mit einem langen Zermürbungskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Die Kantone gehen davon aus, dass im Sommer jeden Monat 4000 Ukrainerinnen und Ukrainer die Gastfamilien verlassen werden und neu untergebracht werden müssen. Gleichzeitig rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) weiterhin mit bis zu 6000 Schutzsuchenden pro Monat, die an der Grenze stehen. Somit wären pro Monat je nach Entwicklung rund 10’000 Unterbringungsplätze nötig.

Frierende Ukrainer werden in die Schweiz kommen

Im Sommer ist man laut SEM dafür noch gewappnet. Nach den Sommermonaten könnte es aber eng werden: «Die Kantone befürchten, dass sie im Herbst in einen Engpass bei der Unterbringung geraten», sagt Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK). Gründe dafür seien die Dauer des Konflikts, drohende Engpässe in der Energieversorgung und die tiefen Temperaturen. «Wenn die Menschen in der Ukraine frieren und sich kein Ende des Krieges abzeichnet, werden sie ihr Land wahrscheinlich vermehrt verlassen.»