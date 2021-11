Sinkende Geburtenrate : Wachstum der Weltbevölkerung schrumpft um einen Drittel

Seit 1990 hat der Anstieg der weltweit lebenden Menschen um einen Drittel abgenommen. Weiterhin würden Teenager-Schwangerschaften aber viele junge Mütter in die Armut treiben.

In den letzten 30 Jahren wuchs die Weltbevölkerung nicht mehr so schnell an wie zuvor.

Das Wachstum der Weltbevölkerung ist in den vergangenen 30 Jahren um etwa einen Drittel zurückgegangen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten neuen Bericht der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung in Hannover hervor. Grund dafür ist vor allem die gesunkene Geburtenrate. Sie ging von 3,2 Kindern je Frau 1990 auf heute durchschnittlich 2,3 Kinder pro Frau zurück, wie die Stiftung mitteilte. Zwischen den Ländern variieren die Werte stark.

So verzeichnen die afrikanischen Staaten südlich der Sahara mit 4,7 die aktuell höchste Geburtenrate der Welt. In Ländern mit hohem Einkommen liegt sie dagegen durchschnittlich bei 1,8. Ein besonderes Problem gebe es in Ländern mit einem Mangel an modernen Verhütungsmitteln und vielen Teenagerschwangerschaften, erklärten die Fachleute. Die Gesamtzahl der Menschen auf der Welt beziffern sie in ihrem neuen Datenreport für 2021 auf etwa 7,9 Milliarden.