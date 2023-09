Wädenswil: Echt oder Chilbi-Jux? Dieser Blitzer erschreckt Wädenswiler

In Wädenswil lässt sich seit letztem Wochenende am Strassenrand der Seestrasse ein Fake-Blitzer auffinden.

Das ist passiert

Als ein 34-jähriger Anwohner aus Wädenswil kürzlich mit dem Auto auf der Seestrasse entlangfuhr, konnte er seinen Augen kaum trauen: «Auf einmal ist mir am Strassenrand ein merkwürdig aussehender Blitzer aufgefallen», so der Wädenswiler. Bei näherem Betrachten sah der Mann, dass der Blitzer nicht nur auf dem Dach einer Bar montiert wurde, sondern auch täuschend echt aussah. «Ich war irritiert, da ich nicht wusste, ob es sich um einen echten Blitzer handelte oder nur ein Jux war.»

Wie der Anwohner weiter erzählte, habe am letzten Wochenende in Wädenswil die jährliche Chilbi stattgefunden. Am ersten Chilbi-Tag habe der Wädenswiler den Blitzer zum ersten Mal bemerkt. «Ich habe mich noch gewundert, denn ich habe noch nie einen Blitzer gesehen, welcher gleichzeitig Werbung für ein Lokal betrieb.» Auch mit Bekannten habe der Anwohner gesprochen und war mit seiner Verwirrung nicht alleine. «Wenn ich jetzt am Blitzer vorbeifahre, sehe ich häufig Menschen, die bei dessen Anblick abbremsen.»