Goldach: Gemeinde kämpft gegen Littering

Bei den Kindergärten und Schulen in Goldach wird viel Abfall liegen gelassen.

An den Montagmorgen erwartet die Kinder und Lehrpersonen kein schönes Bild beim Betreten der Schulanlagen. Es werden grosse Mengen an Abfall zurückgelassen, welcher im Nachhinein von den Lehrpersonen weggeräumt werden muss. Montags werden die Pausen daher mit dem Einsammeln von Abfall verbracht. «Die Kinder können nicht verstehen, warum die grossen Leute ihren Abfall einfach liegen lassen», so Jakob Näf, Kindergartenlehrperson, welcher einen Bericht im Gemeindeblatt verfasste.