Diskussion auf Twitter – «Wähler für dumm verkaufen» – fiktive «Lex Netflix»-Umfrage sorgt für Kritik

Die Statistencastings-Firma Background Action verschickte kürzlich an ihre Statisten und Statistinnen eine Anfrage bezüglich der Teilnahme an einer Strassenumfrage. Das Thema: das Filmgesetz, auch als «Lex Netflix» bekannt, welches am 15. Mai vors Volk kommt. Die Vorlage sieht vor, dass Streamingdienste wie Netflix oder Amazon einen Teil ihrer Einnahmen, die sie in der Schweiz erzielen, ins einheimische Filmschaffen investieren müssen. «Die Schweizer Filmschaffenden wollen ein Zeichen dafür setzen. Background Action unterstützt dieses Projekt und stellt die Statisten», steht in der E-Mail. Das Video werde am Samstag in Zürich gedreht.