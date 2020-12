«Mein Bild auf der Dating-App ist etwas veraltet», denke ich und swipe mich auf Grindr durch die Profile junger Männer. Ich werde angeschrieben: «Deine Augen passen gut zu deinem T-Shirt. Ist das bewusst so oder Zufall?» Der Urheber dieser, wie ich finde, charmanten Anmache stellt sich als Jaron vor. «Das ist natürlich bewusst so, extra für dich», antworte ich mit einem Zwinker-Smiley. Nachdem Jaron und ich eine Weile miteinander gechattet haben, beschliessen wir, uns zu treffen.

Jaron kommt wenige Minuten später und etwas verregnet an. Als er lächelnd auf mich zusteuert, hebe ich die Hand und zwinkere ihm zu. Mir fallen seine roten Ohren und die gutmütigen braunen Augen auf. Jaron erzählt mir von seinen Ferien: «Der Strand in Albanien war menschenleer.» Er zeigt mir das Bild einer vertrockneten Qualle. «Die ist aber schön», lüge ich. Jaron merkt es, und wir lachen beide los.

Wir verabreden uns für Netflix und Chillen

Wir haben mehrere Dates. Wir spielen Pingpong, gehen an Konzerte oder setzen uns in eine Bar. Wir können problemlos mehrere Stunden quatschen. Ich rieche Jarons Parfüm gern und es stört mich nicht, dass er beim Küssen laut durch die Nase atmet. Manchmal frage ich mich, wie er nackt aussieht. In der WG erzähle ich bereits von Jaron. «Nice. Genau so muss es sich anfühlen, wenn man jemanden mag», ist Bruce' Kommentar.