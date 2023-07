Barbie: Mutter lässt Kind YouTube-Videos schauen – Prügelei

Ein Video von zwei prügelnden Frauen in einem brasilianischen Kino geht derzeit viral. Eine Mutter liess ihr Kind während des «Barbie»-Films Youtube-Videos in voller Lautstärke schauen.

In einem brasilianischen Kino prügelten sich kürzlich zwei Frauen während des Abspanns des «Barbie»-Films. Eine Mutter liess ihr Kind davor während der Vorstellung Youtube-Videos schauen. Twitter

Darum gehts In einem Kinosaal in Brasilien kam es während einer «Barbie»-Vorstellung zu Prügelszenen.

Zwei Frauen gerieten aneinander, da eine von ihnen ihr Kind während des Films Youtube-Videos schauen liess.

Die Mutter erfährt für ihr Verhalten nicht nur Ablehnung.

Die Realverfilmung von Barbie läuft seit knapp einer Woche weltweit in den Kinos und zieht massenhaft Menschen in die Kinosäle. Allein am Startwochenende hat der Film rund 377 Millionen US-Dollar eingespielt. Wie der «Hollywood Reporter» schreibt, ist Regisseurin Greta Gerwig damit der erfolgreichste Filmstart einer Frau gelungen. Vor wenigen Tagen haben Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer Vorstellung in Brasilien nun ungewollt Bonusmaterial in Form von echten Actionszenen erhalten.

In einem viral gegangenen Tiktok-Video ist zu sehen, wie zwei Frauen während des Abspanns in ein lautes Wortgefecht geraten. Schliesslich stürmt eine Frau die Treppe nach oben und verpasst einer weiteren Frau einen so heftigen Schlag gegen den Körper, dass sie nach hinten über die Stühle fällt.

Youtube-Videos «in maximaler Lautstärke»

Internationale Medien berichten übereinstimmend darüber, dass der Grund für die Auseinandersetzung darin lag, dass eine der beteiligten Frauen ihr Kind Youtube-Videos «in maximaler Lautstärke» schauen liesss – während der Film auf der Leinwand lief.

Die Szenen, die später in den sozialen Medien geteilt wurden, wurden rege kommentiert. Der Tenor lautet: «Wenn du ins Kino gehst, sei still oder geh!» Die Mutter erhält aber auch Zuspruch. So schreibt ein User: «Der Film enthält viele Anspielungen, und ich kann der Mutter nicht verübeln, dass sie ihr Kind davon ablenken wollte.»

Im Video ist gegen Ende zu sehen, wie ein Mann zwischen die beiden Frauen geht. Es gelingt ihm, sie auseinanderzubekommen, und die Situation beruhigt sich.