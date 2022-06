Amber Heard habe während Beziehung mit Johnny Depp «fürchterliche Dinge gesagt und getan»

«Bis zu meinem Tod halte ich an meiner Aussage fest»

«Das Erniedrigendste, was ich je erlebt habe»

Bezüglich des Gerichtsurteils betont die 36-Jährige abermals, dass der Jury keinesfalls entgangen sein könne, was sich während des Prozesses auf Social Media abgespielt hat. So erhielt Depp online von vielen Seiten Unterstützung, während Heard von Userinnen und Usern beleidigt und belächelt wurde. «Die Jury ist nicht immun gegen so was. Selbst die liebevollsten Geschworenen hätten die öffentliche Debatte mitbekommen», sagt Heard. Demnach sei die Jury von Social Media beeinflusst worden.