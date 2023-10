Zoë Pastelle beantwortet Fragen zu ihrer Schwangerschaft

«Ich bin sehr müde, habe die ganze Zeit Hunger und mir ist oft schwindlig», so Zoë in der Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Sie sei aber voller Dankbarkeit, dass sie diese Reise machen dürfe und ein Mensch in ihr heranwachse. «Es fühlt sich an wie das kreativste Projekt, welches ich je gemacht habe», meint sie.