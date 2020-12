Cecilia war von Fabian wirklich beeindruckt – bis seine Ehefrau plötzlich mit am Tisch stand.

Aufeinmal stürmte eine Frau in das Lokal und entpuppte sich als seine Ehefrau.

Während des ersten Dates wird sie skeptisch, als er sich selbst ständig in Geschichten verstrickt.

Cecilia (32) lernt Fabian (38) auf Tinder kennen. Er gefällt ihr von Beginn an.

Ich habe Fabian bei Tinder kennengelernt und wir haben eine ganze Weile nur geschrieben. Er war zwar mit manchen Antworten ein bisschen vage («Ich wohne in einer Art Wohngemeinschaft mit verschiedenen Generationen» hat er gesagt), aber für mich hat nichts davon irgendwelche Warnglocken läuten lassen. Das lag wohl, zugegeben, auch an einer Optik: Fabian sah aus, wie der perfekte Schwiegersohn.

Fabian hatte ausserdem einen guten Job, einen herzigen Hund und konnte gut mit Kindern – so sah es zumindest auf den Tinderbildern aus, auf denen auch zwei Kids zu sehen waren. Das seien die Kinder seiner Mitbewohnerin, hat er gesagt. Ich dachte mit so «Cool, ein Typ der kein Problem hat, mit einer alleinerziehenden Mutter zusammenzuwohnen. Voll sympathisch!» – ich könnte mir inzwischen selbst eine runterhauen.

«So viele Lügen...»

Schliesslich haben wir uns getroffen. Ich habe ein Restaurant in Bern ausgewählt, da wir beide aus Gemeinden ausserhalb der Stadt sind. Bei der Begrüssung wollte Fabian mich gleich küssen, was mir ein bisschen zu schnell ging. Wir haben uns hingesetzt und unterhalten – und ich habe zum ersten Mal realisiert, dass er vielleicht lügt, weil er sich immer wieder in seinen eigenen Geschichten verstrickt hat.