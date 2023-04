Letzte Generation: «Klima-Shakira» entschuldigt sich

Bei einer Blockade am 14. April 2023 hinderte die Letzte Generation (unabsichtlich) einen Arzt an der Durchfahrt, der eine Operation geplant hatte. Diese musste verschoben werden. Windl entschuldigte sich daraufhin bei ihm.

Nachdem es am Freitag bereits zu Blockade-Aktionen gekommen ist, mussten Autofahrer in Wien und Graz auch am Montag wieder viel Geduld aufbringen. Auf der Wiener Reichsbrücke und dem Grazer Opernring kam es zu neuerlichen Protest-Aktionen der Letzten Generation. Auf dem Asphalt klebten auch die Hände des mittlerweile bekanntesten Gesichts der Bewegung – «Klima-Shakira», mit bürgerlichem Namen Anja Windl.

«Das ist nicht unser Ziel»

Bei einer Blockade in Graz hatten Windl und ihre Klebe-Kameraden am Freitag offenbar auch einen Chirurgen auf dem Weg zu einer Operation ausgestoppt. «Heute mussten wir Patienten, die schon am OP-Tisch lagen, wieder zurück ins Bett legen, da ich verspätet in die Klinik kam», klagte der Mediziner Peter Panzenböck lautstark in den sozialen Netzwerken und monierte: «Denn sie wissen nicht, was sie tun.» Es sei zum Glück eine geplante und nicht lebenswichtige Operation gewesen.