Während Enkel in Tiefgarage war, fielen seine Hunde Grosi an

Graz, Österreich : Während Enkel in Tiefgarage war, verletzten seine Hunde Grosi schwer

Der Enkel hatte die Hunde nach eigenen Angaben während seiner Abwesenheit in einen Raum der Wohnung seiner Grossmutter gesperrt. Im Bild die Stadt Graz.

Die Rentnerin hatte demnach massive Biss- und Risswunden an den Armen und der Schulter erlitten. (Symbolbild)

Ihr Enkel (26) hatte die Tiere in der Wohnung seiner Grossmutter einige Minuten in einem Zimmer allein gelassen.

Wie die steirische Landespolizei am Mittwoch mitteilte, liess der 26 Jahre alte Enkel seine vier Belgischen Schäferhunde für ein paar Minuten in der Wohnung seiner Grossmutter in Graz zurück, um seinen Wagen aus der Garage zu holen. Als der Enkel zurückkam, lag seine Grossmutter schwer verletzt im Vorraum der Wohnung.