Chur - Während er im Impfzentrum arbeitete, wurde sein teures E-Bike geklaut

Y. S.* arbeitete vergangene Woche im Impfzentrum in Chur. Der 23-Jährige aus Maienfeld leistet dort Sanitätsdienst. So auch letzten Donnerstag. Vor seiner Nachmittagsschicht hat er sein E-Bike bei der Stadthalle abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. «Als ich zurückkam, war mein Bike weg», so S. Im ersten Moment habe er das Schloss gar nicht gesehen. Er schildert: «Ich bin davon ausgegangen, dass das Velo an einen anderen Ort gestellt wurde, da es im Weg stand. Doch die Sicherheitsangestellten haben mir gesagt, sie hätten das Velo nicht umgestellt.» Da habe er realisiert, dass sein E-Bike geklaut wurde, so der 23-Jährige.

S. sagt: «Ich konnte es nicht glauben. Ich war so schockiert, baff und perplex, dass ich nur noch lachen konnte.» Leute seien auf ihn zugekommen und hätten ihn angesprochen, was los sei. Bis heute versteht der Maienfelder nicht, warum das passiert ist. Er fragt sich: «Wer klaut am helllichten Tag bei der Stadthalle in Chur ein Velo?»

Verheerende Geschichte

Das Schloss wurde offensichtlich geknackt, wie auch ein Bild des verdrehten Drahts zeigt. Laut S. ist das Schloss eines der besten Zahlenschlösser auf dem Markt und wohl mit einer Stange bearbeitet worden. Versichert gewesen sei das Velo zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht. «Ich habe eine Versicherung, die ich mit einem Schieber auf der Webseite der Versicherung jeweils aktivieren kann. Das machte ich am Donnerstag aber nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass am Nachmittag bei der Stadthalle ein Velo wegkommt.» Der Polizei hat er den Diebstahl seines Bikes gemeldet.

Für den 23-Jährigen ist es eine verheerende Geschichte. Denn das E-Bike war sein Traumvelo. Er habe dafür extra gespart. «Das Bike hat einen Wert von 11’500 Franken. Es besteht aus viel Carbon und mehreren Spezial-Anfertigungen.» Seit Donnerstag ist S. nun mit dem ÖV unterwegs, ein anderes Velo besitzt er nicht.

500 Franken Finderlohn

Viel lieber als ein neues Velo, möchte er sein E-Bike zurück. Er hat auch bereits einen Finderlohn von 500 Franken ausgesprochen. Das Geld gibt es nicht nur für diejenige Person, die das Velo findet, sondern auch, wenn ein Tipp zum Velo führt. Bisher habe er aber noch keine Hinweise bekommen zu seinem Fahrzeug, so der Maienfelder. «Diese 500 Franken bezahle ich nur allzu gerne, wenn ich so mein E-Bike zurückbekomme», sagt der Mann aus Maienfeld. In einer regionalen Facebook-Gruppe bekommt der 23-Jährige Unterstützung. Eine Frau schreibt etwa, dass glaube man ja nicht mehr. Eine andere gibt Tipps, wo er nach dem Velo suchen oder wo er sich melden könnte.

Der Dachverband Pro Velo Schweiz gibt Empfehlungen ab, was bei Diebstahl zu tun ist. Denn in einer Umfrage des Verbandes gab fast die Hälfte der Teilnehmenden an, im letzten Jahr von Velodiebstahl oder Vandalismus betroffen gewesen zu sein. Die Rückführquote gestohlener Velos liege unter fünf Prozent. Deshalb die Empfehlungen von Pro Velo Schweiz:

Velo wenn immer möglich in einem abschliessbaren oder überwachten Raum einstellen (Keller, Garage, Abstellraum, Velostation usw.).

Velo nicht nur abschliessen, sondern auch anschliessen.

Rahmennummer, Marke und Farbe des Velos notieren.

Velos können (z.T. gegen Gebühr) bei privaten Registern eingetragen werden.

Einen eventuellen Diebstahl bei der Polizei anzeigen und der persönlichen Diebstahlversicherung melden.

*Name der Redaktion bekannt

