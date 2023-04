Trump verklagt seinen Ex-Anwalt Michael Cohen

Auch wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stephanie Clifford alias «Stormy Daniels» steht Trump vor Gericht. Cohen soll daran beteiligt gewesen sein.

Nun klagt der Ex-US-Präsident seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen an.

Seit einer Woche steht Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht, unter anderem wegen möglicher Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels.

In der Causa «Stormy Daniels» wurde Cohen schon verurteilt

Nun klagt auch noch Trump seinen ehemaligen Anwalt an, weil Cohen sich nicht an die Geheimhaltungsvereinbarung seines Mandanten gehalten, vertrauliche Informationen weitergegeben und Unwahrheiten verbreitet habe. Dabei war Cohen Jahre lang der «Handlanger» von Trump, der für ihn zwielichtige Angelegenheiten regelte. «Der New Yorker Anwalt kümmerte sich nicht nur um reguläre Rechtsbelange, sondern brachte Ex-Frauen, Geliebte, Geschäftspartner und Journalisten zum Schweigen, diskret oder laut», wie «Der Spiegel» kürzlich schrieb. Nun hat ihn Trump zum Erzfeind erklärt. Ob seine Klage Aussicht auf Erfolg hat, ist vollkommen offen.