Slowenien: Feuerwehrmann Sandi Zajc verlor sein Haus

«Das Wasser stieg wie in einem Film, es wurde von Minute zu Minute höher. Es war überall», sagt Zajc.

Ein Kind nach dem anderen wurde in Decken gehüllt aus einem Gebäude in der Gemeinde Mengeš getragen.

Sandi Zajc gehört zu den Feuerwehrmännern, die in Slowenien 22 Kindergartenkinder aus den Fluten retteten.

22 Kinder konnten von den Feuerwehrmännern in Sicherheit gebracht werden.

In Slowenien musste wegen den heftigen Überschwemmungen ein Kindergarten evakuiert werden.

Seit Tagen wütet in Slowenien ein heftiges Unwetter – für Aufsehen sorgt derzeit die Rettung von 22 Kleinkindern aus einem überfluteten Kindergarten in der Gemeinde Mengeš.

Insbesondere die Geschichte von Feuerwehrmann Sandi Zajc bewegt. Seit 15 Jahren bekämpft er als Freiwilliger in Uniform Flammen und rettet Menschenleben. Die aktuelle Unwetter-Situation sei aber auch für ihn neu, erzählt er dem slowenischen Newsportal N1. «Das Wasser stieg wie in einem Film, es wurde von Minute zu Minute höher. Es war überall.»

22 Kleinkinder gerettet

Die Kinder seien verängstigt gewesen, hätten geweint und nach ihren Eltern gefragt. «Das Wasser stand bereits sehr hoch, wir konnten mit dem Feuerwehrauto nicht zum Kindergarten gelangen. Also liehen wir von einem Bauern einen hohen Traktor und trugen die Kinder eines nach dem anderen zum Anhänger. Es war rührend. Es gelang uns, alle in Sicherheit zu bringen.»

«Alles, was wir 20 Jahre lang investiert haben, ist zerstört»

Nach einer intensiven Nacht voller Rettungs- und Hilfsaktionen erlebte Sandi Zajc zu Hause einen Schock. Sein eigenes Haus war mit ungefähr zwei Metern Wasser gefüllt und voller Schlamm. «Alles, was wir zwanzig Jahre lang in das Haus investiert haben, ist zerstört. Alles, was man anfassen kann, Dokumente, Kleidung, Elektronik. Aber auch alle Bilder und andere Erinnerungsstücke sind zerstört.»