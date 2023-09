Joe Jonas äussert sich zu den Gerüchten rund um seine Scheidung

Anfang September reichte Joe Jonas (34) die Scheidung nach vier Jahren Ehe mit «Game of Thrones»-Star Sophie Turner (27) ein. Jetzt hat sich der Musiker während eines Jonas-Brothers-Konzerts in Los Angeles zum Ehe-Aus geäussert.



«Es war eine verrückte Woche», gibt der 34-Jährige zu und hängt an, «Ich möchte nur klarstellen, wenn ihr es nicht von diesen Lippen hört, dann glaubt es nicht. OK?». Abschliessend fügte er noch an: «Ich danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung. Ich und meine Familie lieben euch.» Gleich danach begann der Song «Hesitate», welchen er bekanntlich in der Vergangenheit Turner widmete. Auf Bildern und Videos des Auftritts scheint Joe emotional zu werden.