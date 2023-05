Wangen-Brüttisellen ZH: Unfall an Love Ride fordert Schwerverletzten

In der Gemeinde Wangen-Brüttisellen kam es am Sonntag zu einer Kollision zwischen einem Töff mit Seitenwagen und einem Auto.

In der Zürcher Gemeinde Wangen-Brüttisellen hat sich am Sonntag kurz nach elf Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie ein News-Scout berichtet, sei ein Auto in einen Töff mit Seitenwagen gekracht. In der Region findet zurzeit die Love Ride statt. Dabei handelt es sich um die grösste Benefizveranstaltung der Schweizer Biker-Szene.



Laut eines News-Scouts habe sich der Unfall direkt vor seinem Haus ereignet. Auf seiner Aufnahme ist ein Grossaufgebot an Rettungskräften zu sehen. Auch ein Helikopter ist am Unfallort gelandet.