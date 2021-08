Olympische Spiele : Während Medaillenübergabe lästern Moderatoren über Covid-Massnahmen

Während der Siegerehrung sorgten zwei Sportmoderatoren mit ihren Sprüchen zu Corona-Massnahmen für Aufsehen. Der Sender Eurosport distanziert sich.

Ein Video von zwei Eurosport-Kommentatoren geht viral. Während der Siegerehrung bei den Olympischen Spielen nach dem Dreisprung-Finale lästerten die Moderatoren über die Covid-Massnahmen. Als die spanische Dreispringerin Ana Peleteiro mit der Bronze-Medaille geehrt wurde, erklärte der Sport- Kommentator Sigfried Heinrich: «Es gibt ja in der ganzen Welt nur eine Krankheit und das ist Corona. Alles andere ist ausgestorben. Gibt es nicht mehr. Aids gibt es nicht mehr, Grippe gibt es nicht mehr. Krebs in jeder Beziehung gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Corona.» Anschliessend fand sein Co-Kommentator Markus Röhrig, dass «Maske tragen bei dem Abstand an der frischen Luft eigentlich Quatsch ist».