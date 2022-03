Unglück in Sempach LU – Während Stau ausgestiegen – Elfjähriger von Auto schwer verletzt

Auf der Luzernerstrasse in Sempach ist am Montag ein Elfjähriger von einem Auto angefahren worden. Der Bub wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Der Bub sass zuvor in einem Auto. Wegen einer Baustelle auf der Höhe der Vogelwarte staute sich der Verkehr. Der Autofahrer liess den Bub aussteigen. Dieser wollte zum Fussballtraining und rannte zwischen den stehenden Autos über die Strasse, als auf der Gegenfahrbahn ein korrekt fahrendes Auto herannahte und ihn frontal erfasste.

Von Sempach-Station herkommend war am Montag gegen 17.30 Uhr ein Auto unterwegs in Richtung Sempach-Stadt. Wegen einer Baustelle auf der Höhe der Schweizerischen Vogelwarte Sempach staute sich der Verkehr. Deshalb liess der Vater seinen elfjährigen Sohn aus dem Auto aussteigen. Der Bub wollte in der Nähe zum Fussballtraining.