Praktikum im Studium: Erfahrung der Community

38 Prozent aller Studierenden gaben in einer Umfrage an, während ihres Hochschulstudiums ein oder mehrere Praktika absolviert zu haben.

Vier von zehn Studierenden haben laut Bundesamt für Statistik (BFS) während ihres Studiums mindestens ein Praktikum absolviert. Und auch in der 20-Minuten-Community gibt es viele, die während des Studiums ein Praktikum gemacht haben (Bildstrecke oben). Die Zahlen aus der Erhebung variieren je nach Studium. Gerade an Pädagogischen Hochschulen sind Praktika nahezu die Regel, dort haben 82 Prozent der Studierenden mindestens ein Praktikum absolviert. Ähnlich sieht es an Fachhochschulen beim Fachbereich Gesundheit aus. Im Bereich Technik und IT hingegen geben lediglich 15 Prozent an, jemals ein Praktikum absolviert zu haben.