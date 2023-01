Festnahmen während «SVP bi de Lüt» in Zürich

Am Freitagabend fand die Veranstaltung «SVP bi de Lüt» in Zürich statt.

Während der Veranstaltung «SVP bi de Lüt» in Zürich kam es am Freitagabend zu mehreren Festnahmen. Die Veranstaltung begann gegen 17.30 Uhr an der Rathausbrücke in Zürich und sollte bis etwa 19 Uhr andauern. Ein Reporter von BRK News beobachtete, wie die Polizei plötzlich losrannte und «Halt Polizei!» rief. Die genauen Umstände der Festnahme sind gemäss der Zürcher Stadtpolizei jedoch noch nicht bekannt. Der Mediensprecher berichtet, dass die zwei Festgenommenen nur kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden, mittlerweile aber wieder auf freiem Fuss seien.