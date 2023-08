Europapark: Bühne bricht zusammen und stürzt auf Achterbahn

Am Montagnachmittag ist im Europapark in Rust eine Bühne zusammengekracht.

Wie der Europapark auf Anfrage mitteilt, kam es während der High Diving Show «Retorno dos Piratas» zum Unfall. «Das mobile Schwimmbecken hat sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser floss in den See der Attraktion «Atlantica SuperSplash». Zwei Künstler der High Diving Show wurden dabei leicht verletzt. Ein Besucher erlitt eine Schürfwund», so der Pressesprecher des Europaparks, Noel Ebhart. Die «Atlantica SuperSplash» werde in Kürze wieder in Betrieb genommen, heisst es weiter.