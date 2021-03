«Mother Earth»-Bewegung : Wälder und Flüsse sollen vor Gericht klagen dürfen

Politiker aus allen Lagern wollen eine radikale Neuerung in die Verfassung einbringen: Künftig soll auch die Natur als juristische Person anerkannt werden und etwa gegen Verschmutzung oder bedrohliche Projekte klagen können.

Wälder oder Seen als Privatkläger gegen die Industrie oder Bauvorhaben: Was auf den ersten Blick bizarr anmutet, ist in anderen Ländern längst möglich. So wurde in Kanada unlängst ein Fluss als juristische Person anerkannt und auch in Neuseeland hat ein Gewässer schon längere Zeit diesen Status, berichtet die «SonntagsZeitung». In Kolumbien hat das oberste Gericht das Amazonas-Gebiet als juristische Person bestätigt. Vorreiter dieser Entwicklung war Ecuador – das Land hat die Natur bereits 2008 in der Verfassung als rechtliche Einheit anerkannt. Seit dem fanden schon etliche Gerichtsverfahren statt, bei denen etwa ein umstrittenes Strassenbauprojekt gestoppt oder der Bau einer Goldmine verhindert wurde.