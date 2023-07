Wäre Barbies Körper real, müsste sie auf allen Vieren laufen

Derzeit lockt der neue Film von Greta Gerwig Tausende Barbie-Fans weltweit in die Kinos. Die Faszination für die Plastikpuppe mit den langen Beinen und dem wallenden, blonden Haar ist ungebrochen. Oft diskutiert und kritisiert wurde schon in der Vergangenheit Barbies surrealer Körperbau. Wie unwahrscheinlich die Puppen-Proportionen sind, veranschaulicht nun eine Grafik, die auf der Plattform Rehabs.com veröffentlicht wurde.

Die Fachpersonen halten fest, dass ein realer Mensch mit so einem langen Hals den Kopf nicht heben könnte. Zudem müsste die Person aufgrund zu schmaler Knöchel auf allen vieren laufen. «Mit einem Hals, der doppelt so lang, aber sechs Zoll (rund 15 Zentimeter) dünner als der einer Durchschnittsfrau ist, wäre Barbie nicht in der Lage, den Kopf anzuheben», heisst es. Ihre winzige Taille im Umfang von 16 Zoll (umgerechnet rund 41 Zentimeter) wäre vergleichbar mit jener eines Babys.