vor 17min

Coach Marcel Koller «Für die FCB-Zukunft wäre es besser, wenn man sich abspricht»

Marcel Koller spricht über die Unruhen im Club, seinen Entscheid aufzuhören, Corona-Fälle in den Ferien – und auch ein bisschen über den Cup-Halbfinal.

von Eva Tedesco

FCB-Trainer Marcel Koller nimmt Stellung zu den Unruhen im Club. (Video: 20 Minuten)

Darum gehts Der FC Basel trifft am Dienstagabend im Cup-Halbfinal auf Winterthur.

Vor dem wichtigen Spiel steht jedoch immer noch der ganze Wirbel rund um den Basler Club im Fokus.

Trainer Marcel Koller erklärt sich und gibt dem Club noch einige Tipps auf den Weg.

Dass der FC Basel am Dienstagabend (hier live ab 20.15 Uhr) im Cup-Halbfinal gegen Winterthur antritt, ging in den letzten Chaos-Tagen fast unter. Auch an der Medienkonferenz dominierten andere Themen – kaum der Fussball. Denn beim FCB folgte zuletzt ein Knall auf den anderen.

Dazu noch drei Corona-Fälle

Zu lange wurde Frei hingehalten und Zbinden in seiner Kompetenz beschnitten. Wirbel verursachte auch, als bekannt wurde, dass sich drei von vier Spielern in den Ferien auf Sardinien mit dem Coronavirus angesteckt haben und nun gegen Winterthur fehlen.

Das brachte Club-Legende Erni Maissen auf die Palme. In der Sendung «FCB Total» auf Telebasel schimpfte Maissen: «Statt save zu machen, gehen sie miteinander in die Ferien. Amateurhafter kannst du dich nicht verhalten.» Das sei fahrlässig und es fehle in diesem Club an Disziplin, polterte er weiter und begründete dies mit der aktuellen Führungsschwäche. Den Spielern fehle es an der richtigen Einstellung.

Tatsächlich ist die Ferienreise der Spieler, kurz vor dem Cup-Halbfinal, fragwürdig. Am Montag nahm Trainer Marcel Koller zu dieser und anderen Fragen Stellung.

Cömert, Campo, Cabral und Ramires wurden positiv auf Corona getestet. Trotz Ihrer Empfehlung in der Schweiz zu bleiben, waren die vier gemeinsam auf Sardinien. Enttäuscht Sie diese Einstellung?

Marcel Koller: Wir haben den Spieler nach dem Donezk-Spiel in Deutschland frei gegeben. Wir haben ihnen aber gesagt, dass noch der Cup-Halbfinal ansteht, wir gerne in den Final kommen und es gut wäre, wenn sie in der Schweiz bleiben würden. Aber wir können nicht alles kontrollieren. Auch in der Schweiz hat es Corona, und sie hätten sich auch hier anstecken können. Jetzt haben sie das Virus und müssen damit umgehen. Dementsprechend ist es für beide Seiten nicht gut.

Aber können Sie so ein Handeln verstehen?

Wenn man älter ist, wird man ein wenig vorsichtiger. Wenn man jung ist, will man die Welt erobern. Man sieht auch an den Ansteckungszahlen in der Schweiz, dass die Jungen bezüglich Schutzmassnahmen vielleicht etwas weniger empfänglich sind. Sie denken, mir kann nichts passieren. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass die Spieler im Ausland in den Ferien waren.

Was bedeutet das für den Cup und wie schwer wiegen die Ausfälle?

Von den vier haben drei regelmässig gespielt und natürlich ist das ein Verlust. Als Trainer will man alle dabei haben und aus dem Vollen schöpfen. Das ist eine Situation, die man nicht gerne hat. Man lernt als Trainer aber flexibel zu sein, denn mit Verletzungen oder Krankheit ist man immer wieder konfrontiert. Wir haben noch genug andere Spieler, sodass wir elf auf den Platz bringen können.

Marcel Koller sagt über die Corona-Fälle beim FCB: «Man kann nicht alles kontrollieren.» (Video: 20 Minuten)

Für Sie könnte es das letzte Spiel sein, dass Sie als FCB-Trainer coachen. Was waren Ihre Gründe, den Vertrag auslaufen zu lassen?

Vor drei Wochen wurde ich vom Verein zu einem Gespräch eingeladen. Dort sind beide Seiten zum Entscheid gekommen, dass wir auseinander gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zwei bis drei Jahre bei einem Verein war, ist es gut, wenn man geht. Wenn man nicht fünf, sechs Spieler austauschen kann, wiederholt sich alles und irgendwann ist die Energie aufgebraucht. Als ich in Deutschland war, lag die durchschnittliche Amtsdauer bei eineinhalb Jahren. Das war vor zehn Jahren. Heute ist alles noch schneller und deswegen kann man stolz sein, wenn man länger als ein Jahr irgendwo Trainer ist.

Hat die stete Unruhe im Club Ihren Entscheid vereinfacht?

Grundsätzlich ist das Gesamtpaket entscheidend. Es muss ja auch für mich stimmen.

Was haben Sie gedacht, als Sie erfuhren, dass Sportchef Ruedi Zbinden und Alex Frei hinwarfen?

Es wäre gut, wenn beim FCB mehr Ruhe einkehren würde. Ich denke, dass es auch besser für die Zukunft des FCB wäre, wenn man sich da besser abspricht und zusammenarbeitet. Das muss das Ziel sein. Natürlich mache ich mir auch meine Gedanken, aber die muss ich nicht in die Öffentlichkeit tragen.

Wie negativ beeinflussen die Unruhen die Vorbereitung auf den Cup?

Seit ich hier bin, war immer irgendwas los. Mittlerweile können auch die Spieler damit umgehen, was rund um den Verein passiert. Sie alle sind Profifussballer und entscheidend ist, dass man das im Spiel auf die Seite legt. Jene Spieler, die die Nebenschauplätze am besten ausblenden können, sind am Ende erfolgreich.

Was erwarten Sie vom Gegner im Halbfinal?

Wir haben ja schon in meinem ersten Jahr hier, in dem wir den Cup gewonnen haben, gegen Winterthur gespielt. Da war es ein enges Spiel und das erwarte ich auch diesmal. Die Zürcher haben am Ende der Meisterschaft gut gespielt und viele Tore geschossen. Sie werden topmotiviert sein. Wir aber auch, denn für uns ist es das erste Cup-Heimspiel seit zwei Jahren und wir wollen in den Final.

Marcel Koller schaut auf seine zwei Jahre als FCB-Trainer zurück. (Video: 20 Minuten)

Und danach ist für Sie Schluss. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf zwei Jahre FCB zurück?

Es ist ja noch nicht fertig (lacht). Wir haben noch ein – hoffentlich zwei – Spiele. Aber es waren zwei Jahre, in denen viel passiert ist und ich meine Erfahrungen gemacht habe. Ich bin nun schon 23 Jahre im Geschäft und das ist ein hochintensives Geschäft. Ich kann guten Gewissens sagen, dass ich bei keinem Verein, wo ich war, verbrannte Erde hinterlassen habe. Auch hier nicht. Der Cupsieg wäre ein wunderbarer Abschluss.

Und wie geht es für Sie danach weiter?