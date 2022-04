Landsgemeinde: Wäre die Bundesrätin doch im Stau stecken geblieben

Nach der Pandemie fand am Sonntag (24. April 2022) in Appenzell wieder die Landsgemeinde statt.

Am Sonntag fand in Appenzell zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder eine Landsgemeinde statt.

Am letzten Sonntag im April findet in Appenzell jeweils die Landsgemeinde statt, bei welcher über politische Geschäfte debattiert und abgestimmt wird sowie Wahlen stattfinden. Normalerweise findet die Landsgemeinde jedes Jahr statt. In den vergangenen zwei Jahren konnte sie jedoch wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden – es kam zu Urnenabstimmungen. Umso grösser war am Sonntag die Freude bei Landammann Roland Dähler, dass er wieder eine Landsgemeinde eröffnen durfte.