«Wäre es nicht Zeit, die Swiss zurückzukaufen?»

Die Finanzverwaltung will die Swiss mit Garantien für bis zu 1,5 Milliarden retten. Ein Politiker kritisiert den Plan und fordert, stattdessen einen Kauf der Fluggesellschaft zu prüfen.

von Joel Probst

Die Flieger der Swiss stehen wegen der Corona-Krise grösstenteils still, die Angestellten sind in Kurzarbeit. Die Tochtergesellschaft des deutschen Lufthansa-Konzerns will deshalb Schweizer Staatshilfe – und wird sie wohl bekommen. Die Finanzverwaltung hat ein Rettungspaket für die Swiss über 1,5 Milliarden ausgearbeitet.

Für die Schweizer Luftfahrt nimmt der Bund Milliarden in die Hand: Allein die Swiss soll mit einem Notkredit von rund 1,5 Milliarden Franken und flugnahe Betriebe sollen mit rund 0,5 Milliarden u nterstützt werden . Erarbeitet wurde dieses Rettungspaket gemäss dem «Tages-Anzeiger» vergangenes Wochenende an Geheimverhandlungen mit Branchenvertretern (siehe Box) .

Der EVP-Nationalrat Nik Gugger hält nicht viel vom geplanten 1,5 - Milliarden - Franken - Rettungskredit für die Swiss. Er fragt sich stattdessen: «Wäre es jetzt nicht Zeit, die Swiss der Lufthansa abzukaufen?» Gegenüber 20 Minuten fordert er den Bundesrat dazu auf, diese Option zu prüfen. Zudem plant Gugger einen entsprechenden Vorstoss.

«Geld reinzubuttern, macht keinen Sinn»

«Wir haben die Swiss 2005 für nur 310 Millionen Euro an die Lufthansa verscherbelt. Jetzt sollen wir noch dreimal so viel in den Konzern reinbuttern. Das macht doch keinen Sinn», sagt Gugger. Immerhin habe die Lufthansa jahrelang schön Profit gemacht, der grösstenteils nach Deutschland abgeflossen sei.

«Jetzt wäre es sauber von der Lufthansa, die Swiss zu einem fairen Preis an die Schweiz abzutreten.» So übernehme der Staat zwar die Risiken, dafür blieben die Investitionen und Arbeitsplätze aber auch sicher in der Schweiz. «Jetzt ist die Chance dafür. Sind die 1,5 Milliarden so nicht besser investiert?»

Swiss als staatsnaher Betrieb à la SBB?

Gugger schlägt dabei eine Organisation als bundesn aher Betrieb à la SBB vor. Das biete sicher mehr Vorteile für die Zukunft: «Dann gehört die Swiss dem Schweizer Steuerzahler und die künftigen Profite und Dividenden würden nicht mehr der Lufthansa zugutekommen.»

Auch Juso-Chefin Ronja Jansen wünscht sich auf Twitter eine staatliche Übernahme der Swiss: «Arbeitsplätze retten durch Subventionen für Umweltverschmutzung ist Gugus», schreibt Jansen. Den Flugverkehr der Swiss will die Juso-Chefin deshalb «geordnet zurückfahren». Dazu solle ein Fonds zur Umschulung des Personals und Sicherung der Einkommen während Weiterbildungen eröffnet werden.

Die Finanzverwaltung will das Rettungspaket auf Anfrage von 20 Minuten nicht bestätigen. «Zu Spekulationen in den Medien äussern wir uns nicht», sagt Sprecher Philipp Rohr. Finanzverwaltungs-Chef Gaillard hatte laut Rohr aber in den letzten Tagen und Wochen ständig Kontakt mit «den betroffenen Airlines und flugnahen Betrieben».

Kein Kommentar zum Rettungspaket

Auch die Swiss hält sich zum Rettungspaket wie auch zur Idee eines Verkaufs bedeckt und will keinen Kommentar dazu abgeben. Sprecherin Meike Fuhlrott antwortet auf Anfrage allgemein, dass die Swiss den Entscheid des Bundesrats begrüsse, «der Schweizer Luftfahrt die gegebenenfalls benötigte Liquidität zukommen zu lassen, um die Auswirkungen der Corona -Kr ise überstehen zu können».

Laut der Swiss hilft in der Krise auch Muttergesellschaft Lufthansa mit Finanzmitteln: «Die Swiss teilt das Verständnis des Bundesrats, dass das Unternehmen zuerst gefordert sei, alles Notwendige zu unternehmen, um die Liquidität zu erhalten», so Fuhlrott. Die «subsidiäre Unterstützung des Bundes» gäbe aber Sicherheit, auch eine länger andauernde Krise zu überstehen.

Die Fluggesellschaft betont, dass sie trotz deutscher Besitzerin durch und durch schweizerisch sei: «Die über 9500 Arbeitsplätze von Swiss sind zu über 90 Prozent von Personen besetzt, die in der Schweiz wohnen. Swiss verfügt über eine Betriebsbewilligung in der Schweiz, zahlt in der Schweiz ihre Steuern und generiert auch die Wertschöpfung in der Schweiz.»