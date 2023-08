Das sagt Cristina Seymandi über die Rache-Aktion ihres Verlobten

Aber anstatt seine Partnerin in einem vertraulichen Gespräch mit dem Vertrauensbruch zu konfrontieren, trat er vor zahlreichen Freunden und Arbeitskollegen, nebenbei angemerkt der High Society von Turin, ans Mikrofon und sagte unter anderem: «Ich habe immer gedacht, dass eine Person zu lieben bedeutet, an ihrem Wohlergehen interessiert zu sein, noch mehr als an seinem eigenen. An diesem Abend schenke ich Cristina die Freiheit zu lieben. Einen bekannten Anwalt zu lieben, an dem sie sicher mehr hängt als an mir.»