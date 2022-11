«Wäre ich noch Fifa-Präsident, hätte ich den Iran ausgeschlossen»

Am Dienstag wurde die Neutralitätsinitiative lanciert: Der Artikel 54 in der schweizerischen Bundesverfassung (auswärtige Angelegenheiten) soll ergänzt werden durch einen Katalog von Bestimmungen zur Neutralität, beispielsweise: «Die Schweiz ist neutral. Ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet.» Und: «Die Schweiz verhängt keine Sanktionen gegen kriegführende Staaten.»

Keine Neutralität für die Fifa

Blatter will also, dass die Schweiz strikt neutral ist. Doch für die Fifa hat er andere Vorstellungen. Die Fifa müsse den Iran von der Fussball-Weltmeisterschaft ausschliessen, fordert Blatter am Freitag in einem Interview mit dem «Blick». Schliesslich dürfe auch Russland infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht mittun. Wäre er noch immer Fifa-Präsident, hätte er den Iran, der mit England, Wales und den USA in Gruppe B steckt, ausgeschlossen, sagt Blatter im Gespräch mit den Journalisten.