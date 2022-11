WM 2022: Zdravko Kuzmanovic über offene Rechnungen vor Nati-Endspiel

In Serbien geht man davon aus, dass man in dieser Gruppe weiterkommt. Wir haben schliesslich eine gute Mannschaft.

Sie haben zuletzt Nemanja Matic in Rom besucht. Was war seine Meinung zum brisanten Spiel?

Ich sage ihnen ehrlich – die Schweizer müssen auf alles gefasst sein. Wenn Serbien nichts mehr zu verlieren hat, weiss ich nicht, ob die Knochen halten werden. 2018 gingen die Provokationen zu 100 Prozent zuerst von den Schweizern aus. Die Doppeladler-Gesten kamen nicht aus den Emotionen heraus, das war alles genau so geplant. Die Geschehnisse in Russland kann man nicht vergessen. Wenn du provozierst, musst du auch gefasst darauf sein, dass es auf dem Spielfeld mal scheppert. Ein schönes Sprichwort: Man sieht sich immer zweimal im Leben.

Das würde ich nicht ausschliessen. Wenn ich noch Spieler wäre, wäre das sicher so. Ich hoffe, dass es ruhig bleibt, aber bei Serbien werden so oder so alle Spieler richtig geladen sein. Das wird unglaublich emotional und einfach ein geiles Spiel. Ich glaube nicht, dass die Jungs, die 2018 dabei waren, das einfach auf die kalte Schulter nehmen. Da blieb was hängen.