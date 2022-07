Pratteln BL: Wäre Leinenpflicht eingehalten worden, würde dieser Biber noch leben

Totgebissen wurde ein junger Biber unterhalb des Hülftenfalls in Pratteln am Donnerstag aufgefunden. Der Täter war mutmasslich ein freilaufender Hund.

Im Kanton Baselland wurde am Mittwoch ein Biber tot aufgefunden, wie die kantonale Biberfachstelle mitteilt. Das sehr zutrauliche Jungtier sei noch am Vorabend von Passanten beobachtet und fotografiert worden. Vermutlich sei der Biber von einem freilaufenden Hund totgebissen worden. Was eigentlich nicht hätte passieren dürfen, denn es gilt wegen der Brut- und Setzzeit noch bis am 31. Juli Leinenpflicht im Kanton Baselland.