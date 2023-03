Schönenwerd SO: Schwan in Ballypark von Hund gebissen

Am Freitagnachmittag wurde ein Schwan des Ballyparks in Schönenwerd verletzt aufgefunden. Ein lokaler Verein nahm sich des Tieres an.

1 / 4 Am Freitagnachmittag wurde Schwan Moon von einer Spaziergängerin im Ballypark verletzt aufgefunden. privat Der Verein IG Rettung und Erhalt Gefiederheimat Safenwil nahm ihn auf und brachte ihn am Montag zum Tierarzt. privat Die Verletzungen deuten darauf hin, dass der bald einjährige Schwan von einem Hund gebissen wurde. privat

Darum gehts Der bald einjährige Schwan Moon wurde am Freitagabend verletzt im Ballypark in Schönenwerd SO aufgefunden.

Die Verletzungen deuten auf einen Hundebiss hin.

Der Verein IG Rettung und Erhalt Gefiederheimat Safenwil hat sich des Vogels angenommen und ist auf Spendengelder angewiesen.

«Ich habe direkt gemerkt, dass etwas nicht stimmt.» Margot S. sah am Freitagnachmittag auf einem ihrer regelmässigen Spaziergänge durch den Ballypark den Schwan Moon und rief ihn zu sich. Da bemerkte sie, dass er verletzt war. «Ich kenne den Moon seit seiner Geburt im letzten Mai, er vertraut mir», sagt S. zu 20 Minuten. «Ich habe gesehen, dass er komisch gewatschelt ist und eine Wunde am Bein hat. Daraufhin habe ich den Verein kontaktiert, damit Moon so schnell wie möglich versorgt wird.»

«Moon hatte wirklich Glück»

«Da es am Freitag schon dunkel war, haben wir uns am Samstag mit mehreren Helfern aufgemacht und ihn eingefangen», sagt eine Sprecherin des Vereins IG Rettung und Erhalt Gefiederheimat Safenwil zu 20 Minuten. Die Rettungsaktion am Samstag dauerte mehrere Stunden, der Vogel habe jedoch laut S. «gut mitgeholfen». Seit sieben Jahren kümmert sich der Verein um verunglückte Vögel und Kleintiere aus der Region. «In unserer Obhut landen alle möglichen Vögel wie Enten, Gänse oder sogar Kookaburra», so die Tierschützerin.

Am Montag versorgte der Tierarzt Moons entzündete Bissverletzung und legte eine Schiene um sein gebrochenes Bein. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass der bald einjährige Schwan von einem Hund gebissen wurde. «Moon hatte wirklich Glück, dass er am Samstag behandelt wurde. Wäre er noch länger mit der offenen Wunde herumgelaufen, hätte er es wohl nicht geschafft», sagt die Sprecherin. Nach der Behandlung gehe es dem Vogel gut, er sei auf dem Hof des Vereins in Quarantäne, um zu genesen. «Wenn er wieder fit ist, kommt er wieder zu seiner Familie in den Park.» Dass es Moon heute schon viel besser geht, freut Margot S. «Ich bin zudem dem Verein sehr dankbar dafür, dass er sich so gut um die Wildvögel kümmert.»

«Diese Fälle sind wirklich schade»

Dass Hunde öfter Wildvögel angreifen, sei dem Verein jedoch nicht bekannt. Dieses Jahr habe der Wildhüter jedoch bereits zwei Schwäne schiessen müssen, ein weiterer Schwan sei von einem Hund gebissen worden und einer in eine Hängebrücke geflogen. «Diese Fälle sind wirklich schade», sagt die Sprecherin. Ein gebrochener Flügel oder ein Bein könne für einen Wildvogel den sicheren Tod bedeuten.

Der Verein trägt die Behandlungskosten für die versorgten Vögel selbst und ist auf Spenden angewiesen. Als Mitglied oder mit Spenden kann man den Verein unterstützen.

Wer kümmert sich eigentlich um Schwäne im Park?

«Die Schwäne im Ballypark sind frei lebende Wildtiere», sagt die Präsidentin der Betriebskommission der Gemeindeverwaltung Schönenwerd zu 20 Minuten. «Sie dürfen sich frei bewegen und herumfliegen. Oft befinden sie sich zwischen dem Park und der angrenzenden Aare.»

Der Wildhüter der Region erklärt gegenüber 20 Minuten, dass es sehr wichtig sei, die allgemeinen Parkregeln zu befolgen. Wildvögel solle man in Ruhe lassen und nicht füttern und seine Hunde immer an der Leine führen, damit es nicht zu Angriffen komme. Die Schwäne blieben inzwischen das ganze Jahr über in der Region und es komme vermehrt zu Revierkämpfen zwischen den verschiedenen Generationen, «das sind keine schönen Szenen», sagt der Wildhüter. Angriffe von Hunden seien jedoch eher selten.

