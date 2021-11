Variante Omikron – «Wäre nicht erstaunt, wenn neue Mutation bereits in der Schweiz wäre»

Laut dem Bundesamt für Gesundheit wurde die Variante mit dem Gensequenzierungs-Überwachungsprogramm bislang in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. Jürg Utzinger, Epidemiologe und Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH), wäre nicht erstaunt, wenn die neue Mutation bereits in der Schweiz angekommen wäre.

Delta-Variante war auch schon früher im Land

Ähnlich verhielt es sich mit der britischen Variante. So tauchte diese bereits am neunten Dezember 2020 in Abwasserproben auf. Erstmals in einem positiven Corona-Test nachgewiesen wurde die Mutation jedoch erst zwei Wochen später.