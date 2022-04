Krieg in der Ukraine  - «Wäre sehr überrascht, wenn Putin ein umfassendes Bild der Lage hat»

«Dank der standhaften Verteidigung und der heldenhaften Aktionen unserer Truppen verbessert sich die Situation rund um die Stadt», hiess es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung von General Mykola Schyrnow.

… hat sich die Lage in Kiew am Freitag nach Angaben des Stadtkommandanten etwas entspannt.

Man wolle sich nun auf den Donbass im Osten konzentrieren, was mehrere Gründe hat.

Das sei ernst gemeint und eine strategische Entscheidung, so Sicherheitsanalyst Shashank Joshi.

Moskau will die Kämpfe um die ukrainische Hauptstadt reduzieren.

Es sieht nicht danach aus. Ic h war zwar erst auch skeptisch. Doch tatsächlich sieht es jetzt nach einer strategischen Entscheidung aus, die russischen Truppen um Kiew abzuziehen. Moskau will sich jetzt auf den Donbass konzentrieren und die dortigen Truppen verstärken.

Wozu will Moskau den Donbass überhaupt erobern?

Das ist noch unklar. Die pro-russischen Rebellen hielten vor dem Krieg nur ein Drittel des Donbass. Will man die gesamte Region einnehmen, müsste man auch die Hafenstadt Mariupol kontrollieren. Dann würde die Ukraine jegliche Küstenlinie am Asowschen Meer verlieren. Russland könnte einen Sieg im Donbass aber auch als Trostpreis für sein Scheitern bei der Durchsetzung eines Regimewechsels in Kiew betrachten – und vielleicht auch als eine Rückzugsstrategie. Möglicherweise hofft Russland auch immer noch, eine Landbrücke zur Krim zu schaffen, die durch Mariupol verlaufen und sich weiter westlich über den Donbass hinaus erstrecken würde.