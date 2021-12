Frauen im Rap auf dem Vormarsch – «Wäre Shirin David ein Mann, wäre sie unantastbar»

In der Rap-Szene werden Frauen immer sichtbarer. Nun sprechen SRF-Moderatorin Sirah Nying und Rapperin Babsi Tollwut über Weiblichkeit, Feminismus und die Female Wave.

Hiphop ist schon lange nicht mehr bloss «Männersache»: Dass die Female Wave im Rap von Amerika nach Deutschland übergeschwappt ist und nun auch in der Schweiz ihre Spuren hinterlässt, will die SRF-Virus-Moderatorin Sirah Nying (20) in ihrer siebenteiligen Doku «Enter The Circle» aufzeigen, die es derzeit auf Youtube zu sehen gibt.

«Im letzten Jahr habe ich realisiert, wie herablassend im Rap über Frauen gesprochen wird. Mir schien, als wäre der Sexismus darin verankert – ich wollte herausfinden, ob und was es für Alternativen gibt», so die Moderatorin gegenüber 20 Minuten. Ihr Ziel: «Viele Leute glauben, dass es im Hiphop keinen Feminismus geben kann. Die Reportage soll das Gegenteil beweisen.»

Deutschland geht voraus

So reiste die Reporterin nach Berlin, um dort auf Anführerinnen der Female Wave zu treffen. Rapperinnen wie Juju (29) und Shirin David (26) stehen in Deutschland an der Spitze des Erfolgs. Doch: «Nur weil Shirin David die Charts stürmt, ist der Sexismus noch lange nicht besiegt», sagt Sirah. Sie betont: «Wäre Shirin David ein Mann, wäre sie unantastbar – und alle würden sie feiern.»

Stattdessen müsse die junge Rapperin jede Menge Kritik einstecken. «Der Rap ist unserer Gesellschaft immer einen Schritt voraus. Deshalb provoziert er», begründet die 20-Jährige. Immerhin: «Vor zehn Jahren hiess es noch, dass Frauen nicht rappen dürfen. Heute heisst es, dass sie Scheisse rappen, aber sie haben zumindest eine Daseinsberechtigung.»

«Die Frauen bluffen weniger»

Zurück in der Schweiz stellte die Reporterin schnell fest, dass die Female Wave hier noch nicht wirklich angekommen ist. Potential gäbe es zwar genug, doch die Sichtbarkeit fehle. «Ich wünsche mir deshalb, dass eine Frau an den nächsten Cypher kommt und alles auseinandernimmt. Das wäre ein Startschuss für die Female Wave in der Schweiz.»

Doch inwiefern unterscheiden sich die Texte von Männern und Frauen überhaupt? «Bei den Texten der Frauen geht es oft um ihr Innenleben, während viele Männer mit äusserlichen Errungenschaften angeben», stellt Sirah fest. Heisst: «Die Frauen bluffen weniger und erzählen dafür ihre persönlichen Geschichten.»

Hübsch lebt es sich besser

Dennoch sei ihr im Laufe ihrer Reise bewusst geworden: «Female Rap muss nicht feministisch sein.» Gerade auch vulgäre Texte würden das gesellschaftliche Bild von Weiblichkeit verrücken. «Die Frauen fluchen, sie rotzen – und hinterfragen so, was Weiblichkeit bedeutet. Sie konfrontieren die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem eigenen traditionellen Bild von Weiblichkeit.»

Die Kehrseite: «Für Frauen ist das Leben in der patriarchalen Gesellschaft leichter, wenn sie gut aussehen. Deshalb werden im Female Rap immer noch unrealistische Schönheitsideal gepusht», so die Moderatorin. Das könne junge Frauen unter Druck setzen. Dennoch ist sich Sirah sicher: «Die Female Wave im Rap wirkt sich positiv auf das Selbstbild der Frauen aus.»

«Frauen dürfen frech und nervig sein»

Dem stimmt auch Rapperin Babsi Tollwut (31) zu. «Rapperinnen sprechen Themen an, die vor drei Jahren noch keiner öffentlich angesprochen hätte. Die Leute fühlen sich dadurch verstanden, egal, wer oder wie sie sind», so die Musikerin, die mit zahlreichen Fluchwörtern in ihren Texten hervorsticht.

«In meinen Songs schwingt viel Wut mit», erklärt die 31-Jährige ihre Wortwahl. «Ich bin sehr vulgär, doch ich beleidige niemals Leute, die in einer gesamtgesellschaftlichen Hierarchie unter mir stehen. Ich disse nur nach oben. Das erscheint mir legitimer.» Das Fluchen habe zudem noch einen anderen Hintergedanken: «Ich will mit der normativen Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat, brechen. Sie muss sich nicht zügeln, sondern darf auch frech und nervig sein.»