Constantin packt aus : Wäre Xherdan Shaqiri diesen Winter beinahe beim FC Sion gelandet?

Wildes Gerücht aus dem Wallis! Laut Präsident Christian Constantin stand der FC Sion am Dienstag kurz davor, mit Xherdan Shaqiri über einen Wechsel zu sprechen.

Am Dienstagabend überzeugte der Schweizer aber beim 2:1-Sieg von Lyon auf ganzer Linie.

Am Dienstagabend brilliert Xherdan Shaqiri beim 2:1-Sieg gegen Marseille mit einem Tor und einem Assist. Nach Spielschluss postet Teamkollege Jérôme Boateng aus Instagram ein Bild der beiden. Der Schweizer schmunzelt nach seinem Gala-Auftritt zufrieden in die Kamera. Wenige Stunden zuvor habe die Gemütslage beim Nati-Star noch ganz anders ausgesehen, behauptet zumindest Sion-Präsident Christian Constantin am Mittwoch gegenüber dem Walliser Radiosender «Rhône FM».