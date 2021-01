Am 7. März stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» ab. Diese fordert, dass es im ganzen Land verboten wird, an öffentlich zugänglichen Orten sein Gesicht zu verhüllen. Also auf der Strasse, in Amtsstellen, im öffentlichen Verkehr, in Fussballstadien, Restaurants, Läden oder in der freien Natur.