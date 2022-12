Alertswiss warnte erst zwei Stunden nach Ausbruch vor Brand in Winterthur

Der Brand eines Kindergartens in Winterthur führte zu einer starken Rauchentwicklung.

Der Winterthurer Kindergarten Schützenwiese ist am Dienstagmorgen komplett ausgebrannt . Bilder und Videos zeigen eine riesige Rauchsäule , die vom Gebäude aufsteigt. Die ersten Meldungen zum Brand gingen gemäss der Stadtpolizei bereits vor fünf Uhr morgens ein.

Bei einer so starken Rauchentwicklung werden die Anwohnerinnen und Anwohner angewiesen, die Fenster zu schliessen und Belüftungen auszuschalten, um zu verhindern, dass Schadstoffe in ihre Wohnungen eindringen. Das ist auch in diesem Fall über die App Alertswiss passiert. Allerdings ging die Push-Benachrichtigung erst um 7.51 Uhr raus, wie Twitter-User festgestellt haben und die Polizei bestätigt.