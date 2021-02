BAG-Risikoliste : «Wären wir 5 Stunden später gelandet, müssten wir nicht in Quarantäne»

Das BAG setzt Kolumbien am Montag auf die Risikoliste – und macht die Entscheidung schon am Donnerstag rückgängig. Weil die Familie von M.D. am Mittwochabend in Zürich landete, muss sie nun trotzdem in Quarantäne.