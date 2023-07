Waldbrand auf Rhodos: David kann sich per Boot vor den Flammen retten

Rhodos brennt lichterloh – David Löhrer und seine Familie konnten sich gerade noch so per Boot vom Strand absetzen.

Rhodos brennt – und zigtausende Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen. Sie werden mit Bussen aus den Hotels evakuiert und in Notunterkünfte gebracht oder versuchen, auf eigene Faust dem Rauch zu entkommen. Dabei wollten sie eigentlich nur eines: In den Ferien entspannen. Auch für David Löhrer (19) aus Uttwil TG endeten die Ferien bereits am vergangenen Samstag jäh. «Wir waren am Strand, sind dann aber zurück ins Hotel, weil es dort so nach Rauch gestunken hat.» Sein Hotel befand sich in Kiotari im Südosten der Insel.